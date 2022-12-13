Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинет национальную команду после вылета с ЧМ-2022.

По информации A Bola, контракт с тренером будет расторгнут в ближайшие дни. Федерация футбола Португалии уже приняла соответствующее решение.

Президент федерации Фернанду Гомеш уже начал поиски нового главного тренера сборной. На должность претендуют как португальские специалисты, так и иностранцы.

Ранее Элма Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала отправить Сантуша в отставку.

Контракт сборной Португалии с Сантушем рассчитан до 2024 года.

Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).

Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.

При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

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