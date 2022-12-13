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    Сантуша уволят из сборной Португалии в ближайшие дни. К этому призывала сестра Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинет национальную команду после вылета с ЧМ-2022.

    По информации A Bola, контракт с тренером будет расторгнут в ближайшие дни. Федерация футбола Португалии уже приняла соответствующее решение.

    Президент федерации Фернанду Гомеш уже начал поиски нового главного тренера сборной. На должность претендуют как португальские специалисты, так и иностранцы.

    Ранее Элма Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала отправить Сантуша в отставку.

    • Контракт сборной Португалии с Сантушем рассчитан до 2024 года.
    • Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
    • Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.
    • При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

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    Источник: Notícias ao Minuto

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    Сегодня, 12:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2757

      nemolod 59 минут назад

      Вот она - судьба тренера! Вчера выигрывал Евро,Лигу Наций ,а сегодня-почти уже враг народа,убийца сборной! Сестра Рональду напоминает управдома из "Бриллиантовой руки" - "Доверять людям надо только в крайнем случае!" А то,что ее сборная ,в том числе и ее любимый братец провели матч не на чемпионском уровне и реальные претензии надо предъявлять даже не столько главному тренеру,а прежде всего футболистам - про это молчок!

      0
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      Рейтинг: +18444

      Cleaner 2 часа назад

      Сестра Роналду - это ЗАРЕМА по-португальски...(((

      3
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      Рейтинг: +226

      гууд > Cleaner 1 час назад

      С языка снял )))

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      Рейтинг: +696

      111ax 2 часа назад

      да это бредовые выводы журналюги делают

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      Рейтинг: +12443

      Алексей З 2 часа назад

      Ну если сестра призывала , тогда конечно , там походу Семья рулит.
      Первой задачей нового тренера станет организация и проведение прощального матча в сборной Роналду и Пепе. Только после этого он сможет спокойно и независимо работать, подходящего материала для этого много.

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