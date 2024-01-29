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    • Сантуш рассказал, почему посадил Роналду в запас в плей-офф ЧМ-2022

    Сантуш рассказал, почему посадил Роналду в запас в плей-офф ЧМ-2022

    Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил, почему убрал Криштиану Роналду из стартового состава в матчах 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2022.

    «Криштиану был недоволен, но его отношение к команде было безупречным. Если бы мы прошли в полуфинал, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав. Это было всего лишь тактическое решение, и оно было для меня очень тяжелым.

    У меня была и остается большая привязанность к Роналду, которая выходит за рамки футбола. Сейчас он вернулся в отличную форму, регулярно играет, чего не было до чемпионата мира, и много забивает.

    Я очень рад за лучшего футболиста в истории», – сказал Сантуш.

    • Португалия прошла в плей-офф ЧМ-2022 Швейцарию, а затем вылетела от Марокко.
    • В обоих матчах Роналду выходил на замену во 2-м тайме.
    • Всего за турнир он поучаствовал в 5 играх и забил 1 гол.

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    Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса

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