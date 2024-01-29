Сантуш рассказал, почему посадил Роналду в запас в плей-офф ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил, почему убрал Криштиану Роналду из стартового состава в матчах 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2022.

«Криштиану был недоволен, но его отношение к команде было безупречным. Если бы мы прошли в полуфинал, он, вероятно, вернулся бы в стартовый состав. Это было всего лишь тактическое решение, и оно было для меня очень тяжелым.

У меня была и остается большая привязанность к Роналду, которая выходит за рамки футбола. Сейчас он вернулся в отличную форму, регулярно играет, чего не было до чемпионата мира, и много забивает.

Я очень рад за лучшего футболиста в истории», – сказал Сантуш.