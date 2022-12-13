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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Аргентина сыграет в полуфинале с Хорватией

    Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

    Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», начало – в 22:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    ЧМ-2022. 1/2 финала

    Аргентина – Хорватия Текстовая онлайн-трансляция

    13 декабря, 22:00 мск

    Стадион: Лусаил Иконик (Лусаил), вместимость: 88966

    Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      Maks_seo 54 минуты назад

      Нужно запасаться чипсами, сегодня Хорваты опять своим антифутболом доведут до серии пенальти без сомненией

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      Рейтинг: +1333

      Бомбардир 1 час назад

      0:0, по пенальти хорваты выиграют

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      Рейтинг: +8567

      vladik12 > Бомбардир 26 минут назад

      Я был бы рад такому исходу!

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