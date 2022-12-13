Сборные Аргентины и Хорватии сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.
Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», начало – в 22:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022. 1/2 финала
Аргентина – Хорватия Текстовая онлайн-трансляция
13 декабря, 22:00 мск
Стадион: Лусаил Иконик (Лусаил), вместимость: 88966
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
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Источник: «Бомбардир»