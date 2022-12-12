В «Оренбурге» рассказали, уйдет ли Сычевой из клуба в зимнее трансферное окно

Добиться в дебютном сезоне в РПЛ такого результата, конечно дорогого стоит. Но по факту, как это и раньше не однажды подтверждалось, нужно еще немного посмотреть на игрока, насколько он будет стабилен и как пойдут дела в другой команде, если вдруг его куда-нибудь пригласят.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего Владимира Сычевого в клубе.
«Мы не рассматриваем такого варианта, при котором Сычевой зимой покинет «Оренбург». У меня нет таких ощущений. Владимир настроен остаться до конца сезона с нами», — сказал Андреев.
- Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
- Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
- Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.
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