В «Оренбурге» рассказали, уйдет ли Сычевой из клуба в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего Владимира Сычевого в клубе.

«Мы не рассматриваем такого варианта, при котором Сычевой зимой покинет «Оренбург». У меня нет таких ощущений. Владимир настроен остаться до конца сезона с нами», — сказал Андреев.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

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