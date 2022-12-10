Бывший президент России Дмитрий Медведев поделился, какой финал ЧМ-2022 хочет увидеть.
«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко», – написал политик.
- Медведев был президентом в 2008-2012 годах.
- Аргентина в 1/2 финала сыграет с Хорватией.
- Марокко в полуфинале встретится с Англией или Францией.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Медведева