Бывший президент России Дмитрий Медведев поделился, какой финал ЧМ-2022 хочет увидеть.

«О футболе. Классным был бы финал без вражеских стран. Аргентина – Марокко», – написал политик.

Медведев был президентом в 2008-2012 годах.

Аргентина в 1/2 финала сыграет с Хорватией.

Марокко в полуфинале встретится с Англией или Францией.

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