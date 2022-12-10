Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии»

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высоко отозвался о профессиональных качествах Станислава Черчесова.

«Да, он всем все доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит!

Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше – в Англии, например.

Посмотрим, что будет дальше», – сказал Божович.

С декабря 2021 года Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош».

До этого он тренировал сборную России. При нем команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

Ранее специалист также успешно работал в польской «Легии».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию