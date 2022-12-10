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    Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии»

    Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высоко отозвался о профессиональных качествах Станислава Черчесова.

    «Да, он всем все доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит!

    Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше – в Англии, например.

    Посмотрим, что будет дальше», – сказал Божович.

    • С декабря 2021 года Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош».
    • До этого он тренировал сборную России. При нем команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Ранее специалист также успешно работал в польской «Легии».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +113

      Niklas80 49 минут назад

      А я всегда наивный думал. что тренеров выбирают не по паспорту.

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      Рейтинг: +1359

      Красногвардейчик 1 час назад

      В Венгрии Ференц что в России Зенит.....там тоже всё во благо придворного клуба делается

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