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  • Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии»

Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии»

10 декабря 2022, 16:16
2

Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович высоко отозвался о профессиональных качествах Станислава Черчесова.

«Да, он всем все доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит!

Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше – в Англии, например.

Посмотрим, что будет дальше», – сказал Божович.

  • С декабря 2021 года Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош».
  • До этого он тренировал сборную России. При нем команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Ранее специалист также успешно работал в польской «Легии».

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Источник: «РБ Спорт»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав Божович Миодраг
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1670681047
В Венгрии Ференц что в России Зенит.....там тоже всё во благо придворного клуба делается
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Niklas80
1670682245
А я всегда наивный думал. что тренеров выбирают не по паспорту.
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