Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович считает, что ЧМ-2022 уступает предыдущему чемпионату мира, который принимала Россия в 2018 году.

«Ничего удивительного я в Катаре не увидел. Много фаворитов уже уехало домой.

Немного в шоке, что испанцы покинули турнир, думал, они пройдут в полуфинал. Германия и в России, и здесь вылетела – серьезная для них неудача.

ЧМ в России был лучше, у вас витала футбольная атмосфера, а не сплошь политика, как сейчас. Политика все больше и больше влияет на футбол, к сожалению», – сказал Божович.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

Сейчас идет стадия 1/4 финала.

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