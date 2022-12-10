Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович считает, что ЧМ-2022 уступает предыдущему чемпионату мира, который принимала Россия в 2018 году.
«Ничего удивительного я в Катаре не увидел. Много фаворитов уже уехало домой.
Немного в шоке, что испанцы покинули турнир, думал, они пройдут в полуфинал. Германия и в России, и здесь вылетела – серьезная для них неудача.
ЧМ в России был лучше, у вас витала футбольная атмосфера, а не сплошь политика, как сейчас. Политика все больше и больше влияет на футбол, к сожалению», – сказал Божович.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.
- Сейчас идет стадия 1/4 финала.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира