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    Божович сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022

    Экс-тренер «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и других команд РПЛ Миодраг Божович считает, что ЧМ-2022 уступает предыдущему чемпионату мира, который принимала Россия в 2018 году.

    «Ничего удивительного я в Катаре не увидел. Много фаворитов уже уехало домой.

    Немного в шоке, что испанцы покинули турнир, думал, они пройдут в полуфинал. Германия и в России, и здесь вылетела – серьезная для них неудача.

    ЧМ в России был лучше, у вас витала футбольная атмосфера, а не сплошь политика, как сейчас. Политика все больше и больше влияет на футбол, к сожалению», – сказал Божович.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.
    • Сейчас идет стадия 1/4 финала.

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    Источник: «РБ Спорт»

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