Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией.
Он считает французов фаворитами противостояния из-за наличия в составе Килиана Мбаппе.
«Французы немного фавориты, потому что у них есть Мбаппе, который сметает всe: он способен в одиночку сделать разницу.
Но против Мбаппе будет играть неплохой и быстрый защитника Уокер. Будет интересно на это посмотреть.
Я бы поставил 55 на 45 в пользу Англии. Из Мбаппе вырисовывается явный кандидат на получение «Золотых мячей» после Роналду и Месси», – заявил Мостовой.
- Англия и Франция сыграют сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022 и лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.
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