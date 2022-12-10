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    Мостовой определил фаворита в четвертьфинальной паре ЧМ-2022 Англия – Франция

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Англией и Францией.

    Он считает французов фаворитами противостояния из-за наличия в составе Килиана Мбаппе.

    «Французы немного фавориты, потому что у них есть Мбаппе, который сметает всe: он способен в одиночку сделать разницу.

    Но против Мбаппе будет играть неплохой и быстрый защитника Уокер. Будет интересно на это посмотреть.

    Я бы поставил 55 на 45 в пользу Англии. Из Мбаппе вырисовывается явный кандидат на получение «Золотых мячей» после Роналду и Месси», – заявил Мостовой.

    • Англия и Франция сыграют сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Мбаппе забил 5 голов на ЧМ-2022 и лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1695

      jek718875 1 час назад

      Я думал, что Мостовой уже в клинике, Шалимов обещал подсуетится

      2
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      Рейтинг: +42

      Rоbby > jek718875 22 минуты назад

      Оттуда и вещает...

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