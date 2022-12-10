Только одна команда проигрывала на ЧМ в серии пенальти чаще, чем Нидерланды

У сборной Нидерландов в плей-офф чемпионата мира одна победа в серии пенальти из четырех попыток.
Больше поражений в серии пенальти на ЧМ потерпела только Испания (четыре).
- В 1/4 финала чемпионата мира-2022 Нидерланды уступили Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти).
- Нидерланды, в отличие от Испании, ни разу не брали ЧМ.
- Нидерландцев тренирует Луи ван Гаал.
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Источник: телеграм-канал Opta