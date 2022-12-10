Только одна команда проигрывала на ЧМ в серии пенальти чаще, чем Нидерланды

У сборной Нидерландов в плей-офф чемпионата мира одна победа в серии пенальти из четырех попыток.

Больше поражений в серии пенальти на ЧМ потерпела только Испания (четыре).

В 1/4 финала чемпионата мира-2022 Нидерланды уступили Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти).

Нидерланды, в отличие от Испании, ни разу не брали ЧМ.

Нидерландцев тренирует Луи ван Гаал.

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