Аргентина в третий раз выбила Нидерланды с ЧМ

Сборная Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

Ранее Аргентина выбивала нидерландцев с ЧМ в 1978 году (финал) и в 2014 году (полуфинал).

Ни одна команда не побеждала Нидерланды в плей-офф ЧМ чаще, чем Аргентина.

Нидерланды никогда не выигрывали ЧМ, в отличие от Аргентины (2 раза).

Аргентина в 1/2 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира