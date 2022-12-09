Карпин прокомментировал ситуацию Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Действительно ли сборная Португалии смотрится лучше без Роналду?

– Не могу объяснить, потому что не смотрел игры сборной Португалии ни с Криштиану, ни без него. Видел только начало матча со Швейцарией.

Но в «МЮ» Роналду тоже уже не блистал, не всегда играл. Наверное, Тен Хаг и Сантуш это делают не просто так.

Не знаю, что конкретно не в порядке, для этого надо тренировать Криштиану Роналду и видеть его каждый день. Думаю, не от хорошей жизни его посадили.

– Если бы самый звездный игрок в вашей команде отказался тренироваться с резервными игроками, вы исключили бы его из команды?

– Мне не кажется это правильным. Ситуации бывают разные, надо понимать всю кухню, как общается тренерский штаб с командой.

– Вам не кажется, что Роналду, как Дзюба в России? Затухающая звезда, у которой понты остались на прежнем уровне, но игра падает.

– Не готов обсуждать игру Роналду, потому что не видел его ни в «МЮ», ни в Португалии.

Наверное, если очень опытный тренер, давно работающий со сборной Португалии, решает оставить Роналду на скамейке, это не просто так.

Роналду забил 1 гол в 4 матчах ЧМ-2022 – в ворота Ганы с пенальти.

В плей-офф турнира он потерял место в стартовом составе.

В матче со Швейцарией (6:1) капитан португальцев вышел на замену во 2-м тайме.

Ожидается, что встречу с марокканцами он также начнет в запасе.

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