«Мне кажется, это перебор». Карпин определил проблему сборной Испании на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о причинах неудачи Испании на чемпионате мира-2022.

Он считает, что команда уделяет слишком много внимания владению мячом без реальной угрозы воротам соперника.

«Не говорил бы, что у испанского футбола кризис. Если говорить про этот ЧМ, то все матчи Испании сливаются – владеют мячом почти под 80%, но без создания моментов, без продвижения.

Мне кажется, это перебор. Да, стиль – это хорошо. Но стиль, который не приносит результат, и все равно от него не отходить...

Возможно, что-то нужно менять. Для начала поменяли тренера. Всегда самое главное, если есть футболисты, то из них можно что-то слепить.

Если бы не было футболистов, тогда можно было бы говорить про кризис. Но футболисты есть, и реально хорошие.

Неправильно говорить, что виноват только Луис Энрике. Везде – и в сборной, и в клубах – происходит то же самое: если нет результата, снимают тренера, особенно в клубах.

Понятно, что при плохих результатах ответственность лежит на тренере», – сказал Карпин.

Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.

Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.

Вместо Энрике сборную возглавил Луис де ла Фуэнте.

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