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    «Мне кажется, это перебор». Карпин определил проблему сборной Испании на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о причинах неудачи Испании на чемпионате мира-2022.

    Он считает, что команда уделяет слишком много внимания владению мячом без реальной угрозы воротам соперника.

    «Не говорил бы, что у испанского футбола кризис. Если говорить про этот ЧМ, то все матчи Испании сливаются – владеют мячом почти под 80%, но без создания моментов, без продвижения.

    Мне кажется, это перебор. Да, стиль – это хорошо. Но стиль, который не приносит результат, и все равно от него не отходить...

    Возможно, что-то нужно менять. Для начала поменяли тренера. Всегда самое главное, если есть футболисты, то из них можно что-то слепить.

    Если бы не было футболистов, тогда можно было бы говорить про кризис. Но футболисты есть, и реально хорошие.

    Неправильно говорить, что виноват только Луис Энрике. Везде – и в сборной, и в клубах – происходит то же самое: если нет результата, снимают тренера, особенно в клубах.

    Понятно, что при плохих результатах ответственность лежит на тренере», – сказал Карпин.

    • Испания вылетела с ЧМ-2022 от Марокко.
    • Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
    • Вместо Энрике сборную возглавил Луис де ла Фуэнте.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17291

      Garrincha58 1 час назад

      тренеришко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5198

      neim 1 час назад

      Лучше бы определился в проблемах своей сборной, чем искать соринку в чужом глазу )))

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