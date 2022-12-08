Президент «ПСЖ»: «Не скрываем интерес к Рэшфорду»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи подтвердил желание клуба подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
«Это потрясающий футболист. Его можно заполучить бесплатно. Да каждый клуб мира будет за ним гоняться.
Мы не скрываем интерес к Рэшфорду. Ранее уже общались с ним, но тогда момент для трансфера не был подходящим. Может, это случится летом, почему нет?» – сказал Аль-Хелайфи.
- Контракт Рэшфорда с «МЮ» истекает летом 2023 года.
- 25-летний англичанин в этом сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.
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Источник: Sky Sports