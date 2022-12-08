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Президент «ПСЖ»: «Не скрываем интерес к Рэшфорду»

8 декабря 2022, 22:45
1

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи подтвердил желание клуба подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

«Это потрясающий футболист. Его можно заполучить бесплатно. Да каждый клуб мира будет за ним гоняться.

Мы не скрываем интерес к Рэшфорду. Ранее уже общались с ним, но тогда момент для трансфера не был подходящим. Может, это случится летом, почему нет?» – сказал Аль-Хелайфи.

  • Контракт Рэшфорда с «МЮ» истекает летом 2023 года.
  • 25-летний англичанин в этом сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

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Источник: Sky Sports
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед ПСЖ Рэшфорд Маркус
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1670531075
Куда вам столько? НАПов уже на три состава.
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