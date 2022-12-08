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    Терюшков: «Финал Медиалиги затмил 1/8 финала ЧМ»

    Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отметил популярность Медиалиги в России.

    «Медийная футбольная лига сейчас представляет собой не меньший интерес, чем РПЛ, а по ряду показателей – опережает.

    Мы имеем дело с любопытным явлением – «эмоциональным буфером» – когда в отсутствие звeзд футбола внимание публики привлечено к звeздам, которые играют в футбол.

    Финалы продемонстрировали нам итоговые результаты работы руководства Медиалиги: первый сезон ознаменовался личным посещением более 11 тысяч болельщиков, за вторым сезоном онлайн следили почти 150 тысяч, затмив собой игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Достойные цифры, за это должны быть соответствующие призовые у победителей», – сказал Терюшков.

    • В финале МФЛ 2DROTS обыграл «Родину Медиа».
    • Победившая команда получила 7,5 миллиона рублей.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7605

      mihail200606 15 минут назад

      Почему его так много этого терюшкова здесь...

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      Ответить
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      Рейтинг: +2200

      spam2009 40 минут назад

      финал медиалиги не затмил даже рукоблудство шаловливого раздевалочного воришки. Из той же песни, непрофессионально, неинтересно, убого

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      Рейтинг: +677

      Forvard47 42 минуты назад

      Д-*******

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