Терюшков: «Финал Медиалиги затмил 1/8 финала ЧМ»

Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отметил популярность Медиалиги в России.

«Медийная футбольная лига сейчас представляет собой не меньший интерес, чем РПЛ, а по ряду показателей – опережает.

Мы имеем дело с любопытным явлением – «эмоциональным буфером» – когда в отсутствие звeзд футбола внимание публики привлечено к звeздам, которые играют в футбол.

Финалы продемонстрировали нам итоговые результаты работы руководства Медиалиги: первый сезон ознаменовался личным посещением более 11 тысяч болельщиков, за вторым сезоном онлайн следили почти 150 тысяч, затмив собой игры 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Достойные цифры, за это должны быть соответствующие призовые у победителей», – сказал Терюшков.

В финале МФЛ 2DROTS обыграл «Родину Медиа».

Победившая команда получила 7,5 миллиона рублей.

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