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    Инфантино сообщил о рекордных телевизионных показателях ЧМ-2022

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о популярности чемпионата мира в Катаре среди зрителей.

    «На телевидении у турнира рекордные показатели – уже более двух миллиардов зрителей. Это просто невероятно.

    Мы надеемся, что ЧМ завершится потрясающим успехом. Уверен, что мы достигнем отметки в пять миллиардов зрителей по всему миру», – заявил Инфантино.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.
    • Завтра стартует стадия 1/4 финала.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3161

      Ziklop 1 час назад

      как они ведут подсчёт? видимость огромных успехов создаётся, на марсе вас тоже пять миллиардов смотрит!

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