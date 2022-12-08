Инфантино сообщил о рекордных телевизионных показателях ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о популярности чемпионата мира в Катаре среди зрителей.

«На телевидении у турнира рекордные показатели – уже более двух миллиардов зрителей. Это просто невероятно.

Мы надеемся, что ЧМ завершится потрясающим успехом. Уверен, что мы достигнем отметки в пять миллиардов зрителей по всему миру», – заявил Инфантино.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.

Завтра стартует стадия 1/4 финала.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира