Инфантино сообщил о рекордных телевизионных показателях ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о популярности чемпионата мира в Катаре среди зрителей.
«На телевидении у турнира рекордные показатели – уже более двух миллиардов зрителей. Это просто невероятно.
Мы надеемся, что ЧМ завершится потрясающим успехом. Уверен, что мы достигнем отметки в пять миллиардов зрителей по всему миру», – заявил Инфантино.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Турнир впервые проходит на Ближнем Востоке.
- Завтра стартует стадия 1/4 финала.
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Источник: сайт ФИФА