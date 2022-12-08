Орлов считает, что Черчесов может работать в Бундеслиге

Комментатор Геннадий Орлов считает, что тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов мог бы работать в Бундеслиге.

«Не стоит забывать, что Черчесов получал лицензию PRO в Германии. Он знает немецкий язык. Так почему он не может работать в Бундеслиге? Он вполне может там работать. И в Австрии может.

Но в Германии не очень любят иностранных тренеров — там своих специалистов достаточно. Черчесов — настоящий тренер. Давайте не будем забывать, он из ничего создал команду в 2018 году. Вот закончился чемпионат мира, и где все эти игроки?

Черчесов — настоящий тренер, повторюсь. Но у меня к нему одна претензия — он хотел ребятам сделать хорошее дело. Но ребята не выросли и не стали играть лучше, чем в 2018 году», — сказал Орлов.

Черчесов вывел сборную России в 1/4 финала ЧМ-2018.

В прошлом году он выиграл чемпионат Венгрии с «Ференцварошом».

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