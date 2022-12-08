Фанат, выбежавший с радужным флагом во время матча ЧМ-2022, рассказал, как Инфантино вытащил его из полиции Катара

Марио Ферри, выбежавший на поле с радужным флагом во время матча ЧМ-2022 между сборными Португалии и Уругвая (2:0), заявил, что из полицейского участка его вызволял лично президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Катарские полицейские вели себя как джентльмены. Они предлагали мне воду, кофе, круассан. Очень дружелюбно.
Я передал свои документы полицейским, и через полчаса на помощь мне пришел президент ФИФА. Он сказал: «Зачем ты это сделал? Катар очень опасен для тебя. Но я знаю, как тебе помочь».
Он поговорил с важными людьми в полиции, и через полчаса я уже был на свободе», – рассказал Ферри.
- Активисту аннулировали карту Hayya – аналог российского Fan ID.
- Он больше не сможет посещать игры чемпионата мира-2022.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Календарь оставшихся матчей ЧМ-2022
Результаты прошедших матчей ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира