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    Фанат, выбежавший с радужным флагом во время матча ЧМ-2022, рассказал, как Инфантино вытащил его из полиции Катара

    Марио Ферри, выбежавший на поле с радужным флагом во время матча ЧМ-2022 между сборными Португалии и Уругвая (2:0), заявил, что из полицейского участка его вызволял лично президент ФИФА Джанни Инфантино.

    «Катарские полицейские вели себя как джентльмены. Они предлагали мне воду, кофе, круассан. Очень дружелюбно.

    Я передал свои документы полицейским, и через полчаса на помощь мне пришел президент ФИФА. Он сказал: «Зачем ты это сделал? Катар очень опасен для тебя. Но я знаю, как тебе помочь».

    Он поговорил с важными людьми в полиции, и через полчаса я уже был на свободе», – рассказал Ферри.

    • Активисту аннулировали карту Hayya – аналог российского Fan ID.
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    Источник: ESPN

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +221

      гууд 3 часа назад

      Он сказал: «Зачем ты это сделал? Катар очень опасен для тебя. Но я знаю, как тебе помочь! Мы сняли с друг друга штаны и я ногнулся!"

      3
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      Рейтинг: +964

      SpartakMoskwa > гууд 2 часа назад

      Ахаха гениально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12362

      Алексей З 3 часа назад

      Преподносится , как что-то из ряда вон.
      Что , его за этот поступок линчевать ?
      Задержали , пожурили, ну может штрафчик небольшой и на волю.

      0
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      Рейтинг: +23714

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Пид**ская солидарность.

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