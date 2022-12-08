Фанат, выбежавший с радужным флагом во время матча ЧМ-2022, рассказал, как Инфантино вытащил его из полиции Катара

Марио Ферри, выбежавший на поле с радужным флагом во время матча ЧМ-2022 между сборными Португалии и Уругвая (2:0), заявил, что из полицейского участка его вызволял лично президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Катарские полицейские вели себя как джентльмены. Они предлагали мне воду, кофе, круассан. Очень дружелюбно.

Я передал свои документы полицейским, и через полчаса на помощь мне пришел президент ФИФА. Он сказал: «Зачем ты это сделал? Катар очень опасен для тебя. Но я знаю, как тебе помочь».

Он поговорил с важными людьми в полиции, и через полчаса я уже был на свободе», – рассказал Ферри.

Активисту аннулировали карту Hayya – аналог российского Fan ID.

Он больше не сможет посещать игры чемпионата мира-2022.

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