«Это прощальные гастроли». Агент Сафонов сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Футбольный агент Алексей Сафонов считает предыдущий чемпионат мира, прошедший в России, более ярким по сравнению с турниром в Катаре.

«Смотрю чемпионат мира и понимаю, что этот турнир – прощание со звeздами. Начиная с Роналду и продолжая Мюллером, Месси и другими.

Это прощальные гастроли. Сейчас уже новые молодые, как Мбаппе.

Честно говоря, мне кажется, чемпионат мира в России был намного ярче этого», – сказал Сафонов.

На ЧМ-2022 осталось сыграть 8 матчей.

Турнир продлится до 18 декабря.

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