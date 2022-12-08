«Это прощальные гастроли». Агент Сафонов сравнил ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Футбольный агент Алексей Сафонов считает предыдущий чемпионат мира, прошедший в России, более ярким по сравнению с турниром в Катаре.
«Смотрю чемпионат мира и понимаю, что этот турнир – прощание со звeздами. Начиная с Роналду и продолжая Мюллером, Месси и другими.
Это прощальные гастроли. Сейчас уже новые молодые, как Мбаппе.
Честно говоря, мне кажется, чемпионат мира в России был намного ярче этого», – сказал Сафонов.
- На ЧМ-2022 осталось сыграть 8 матчей.
- Турнир продлится до 18 декабря.
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Источник: Legalbet