ЦСКА отреагировал на неосторожное обращение с кошкой в сборной Бразилии эпизодом с Вагнером

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на неосторожное обращение с кошкой на пресс-конференции сборной Бразилии.

«Не все бразильцы не любят животных», – написал клуб и приложил фото своего экс-форварда Вагнера во время дерби со «Спартаком» в 2007 году.

9 декабря Бразилия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 против Хорватии.

Кошка в арабском мире – почитаемое животное.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

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