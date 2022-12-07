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    Фернандеш не считает, что Португалия играет лучше без Роналду

    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о нападающем Криштиану Роналду.

    – Почему сборная Португалии играла сильно лучше без Роналду в составе?

    – Мы выиграли два первых матча с Роналду в старте. Криштиану делает свою работу. Он счастлив.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала с Марокко 10 декабря.

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    Источник: Yahoo Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18401

      Cleaner 11 минут назад

      Пожалел Кристину...

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