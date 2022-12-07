Фернандеш не считает, что Португалия играет лучше без Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о нападающем Криштиану Роналду.

– Почему сборная Португалии играла сильно лучше без Роналду в составе?

– Мы выиграли два первых матча с Роналду в старте. Криштиану делает свою работу. Он счастлив.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.

Португалия сыграет в 1/4 финала с Марокко 10 декабря.

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