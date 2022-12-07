Изменение правил в «Конкурсе прогнозов» ЧМ-2022: они касаются восьмого тура

Привет. Это «Бомбардир». И мы запустили прогнозы на восьмой тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. Сейчас ситуация немного изменилась – теперь в туре всего четыре матча, а не восемь, как это было раньше. В связи с этим такие условия для пронгозов:

Общий баланс – 1000 болларов;

Минимальная ставка – 100;

Максимальная ставка – 400;

Дедлайн для ваших прогнозов – за час до начала первого матча тура. То есть 9 декабря 17:00 по мск.

Для участия в «Конкурсе прогнозов» нужно просто перейти по ссылке.

Желаем вам удачи!