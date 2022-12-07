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    Изменение правил в «Конкурсе прогнозов» ЧМ-2022: они касаются восьмого тура

    Привет. Это «Бомбардир». И мы запустили прогнозы на восьмой тур «Конкурса прогнозов» ЧМ-2022. Сейчас ситуация немного изменилась – теперь в туре всего четыре матча, а не восемь, как это было раньше. В связи с этим такие условия для пронгозов:

    • Общий баланс – 1000 болларов;
    • Минимальная ставка – 100;
    • Максимальная ставка – 400;
    • Дедлайн для ваших прогнозов – за час до начала первого матча тура. То есть 9 декабря 17:00 по мск.

    Для участия в «Конкурсе прогнозов» нужно просто перейти по ссылке.

    Желаем вам удачи!

    Источник: Бомбардир

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