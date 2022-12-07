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Кавазашвили рассказал, кто токсичнее – Дзюба или Роналду

7 декабря 2022, 14:59
3

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Нужен ли Роналду в такой форме сборной Португалии, если без него так хорошо справились?

– Что нам показывает, что он, не играя, находится в прекрасных отношениях с командой: радуется за каждый забитый гол, обнимает любого своего футболиста? Это говорит о том, что он оставил в памяти португальского народа и всего мира величайшие футбольные знания и свой красивый стан.

Каждое его действие на футбольном поле, пускай пять, десять, двадцать минут, запоминается народу. Народ должен равняться на кого-то.

Он нужен коллективу на сегодняшний день, поэтому он находится в команде. Сколько Роналду будет играть на поле – не имеет значения. Главное, что его присутствие вдохновляет футболистов. Почему вдруг заиграли остальные? Как же так? Потому что они равняются на него. Его присутствие вдохновляет.

– Кто более токсичный на лавке: Дзюба или Роналду?

– Я думаю, что опаснее Дзюба. Потому что он будет предъявлять всем претензии. Он высокомерный мальчик и слишком самоуверен в своей неповторимости. Он может высказать те самые неприятные вещи в общении с футболистами или тренером.

Это ему несвойственно, и он не должен этого делать. Он должен учитывать тот фактор, что его возрастные ограничения уже на линии. Он не может уже играть, как это делает Роналду, который старше его.

  • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
  • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
  • Португалия сыграет с Марокко 10 декабря.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Роналду Криштиану Кавазашвили Анзор
Комментарии (3)
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ВасяК
1670415539
ДПНХ!!!
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Вомбат
1670417478
Даже с Роналду на поле, Португалия вчера победила бы. Теперь понятно, что Швейцария имела одну задачу на этот чемпионат - победить сербов. Выполнив ее, так называемые швейцарцы вышли на игру 1:8 финала, как на товарняк. А вот насчет четвертьфинала я не уверен, что отсутствие Роналду на поле поможет Португалии победить. Буду болеть за Марокко. Это крепкая команда с правильным настроем не проигрывать никому
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sochi-2013
1670430415
На рынке торгуют армянин и грузин. Армянин говорит: — А армяне лучше, чем грузины! Грузин молчит. Армянин снова: — А армяне лучше, чем грузины! Грузин опять молчит. — А армяне лучше, чем грузины! Взбешенный грузин не выдержал: — Ну, чем они лучше, чем?! — Чем грузины!
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