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    Кавазашвили рассказал, кто токсичнее – Дзюба или Роналду

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

    – Нужен ли Роналду в такой форме сборной Португалии, если без него так хорошо справились?

    – Что нам показывает, что он, не играя, находится в прекрасных отношениях с командой: радуется за каждый забитый гол, обнимает любого своего футболиста? Это говорит о том, что он оставил в памяти португальского народа и всего мира величайшие футбольные знания и свой красивый стан.

    Каждое его действие на футбольном поле, пускай пять, десять, двадцать минут, запоминается народу. Народ должен равняться на кого-то.

    Он нужен коллективу на сегодняшний день, поэтому он находится в команде. Сколько Роналду будет играть на поле – не имеет значения. Главное, что его присутствие вдохновляет футболистов. Почему вдруг заиграли остальные? Как же так? Потому что они равняются на него. Его присутствие вдохновляет.

    – Кто более токсичный на лавке: Дзюба или Роналду?

    – Я думаю, что опаснее Дзюба. Потому что он будет предъявлять всем претензии. Он высокомерный мальчик и слишком самоуверен в своей неповторимости. Он может высказать те самые неприятные вещи в общении с футболистами или тренером.

    Это ему несвойственно, и он не должен этого делать. Он должен учитывать тот фактор, что его возрастные ограничения уже на линии. Он не может уже играть, как это делает Роналду, который старше его.

    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Он вышел на замену в матче со Швейцарией (6:1) на 73-й минуте.
    • Португалия сыграет с Марокко 10 декабря.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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