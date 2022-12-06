Соболев: «Танцевать не умею вообще. Дерево такое, что лучше никогда не показывать»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы про умение петь и танцевать.

«К счастью ни петь, ни танцевать не умею. Один раз Джикия заставил меня на сборах спеть.

Танцевать не умею вообще. Дерево такое, что лучше никогда не показывать.

Спеть могу в машине. А Джикия заставил спеть на сборах в Дубае. Новички пели, а я аккурат год как играл в «Спартаке», и он меня под одну гребенку.

Что пел? «Знаешь ли ты», – рассказал Соболев.

Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.

Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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