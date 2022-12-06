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    Соболев: «Танцевать не умею вообще. Дерево такое, что лучше никогда не показывать»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы про умение петь и танцевать.

    «К счастью ни петь, ни танцевать не умею. Один раз Джикия заставил меня на сборах спеть.

    Танцевать не умею вообще. Дерево такое, что лучше никогда не показывать.

    Спеть могу в машине. А Джикия заставил спеть на сборах в Дубае. Новички пели, а я аккурат год как играл в «Спартаке», и он меня под одну гребенку.

    Что пел? «Знаешь ли ты», – рассказал Соболев.

    • Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +268

      Romeo 123 57 минут назад

      Деревянный дельфин

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      Рейтинг: +1754

      alefreddy 59 минут назад

      самокритично однако

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