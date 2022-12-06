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    Вагнер Лав высказался о матче Хорватия – Бразилия в 1/4 финала ЧМ-2022

    Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился впечатлениями от победы Бразилии над Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022, а также ответил на вопросы о следующем матче против Хорватии.

    • Бразильцы разгромили Южную Корею – 4:1.
    • Четвертьфинал с хорватами состоится 9 декабря в 18:00 мск.

    – Как тебе игра?

    – Здорово, что мы решили все задачи уже в первом тайме.

    – Кого бы выделил сегодня из сборной Бразилии?

    – Вся наша команда играла хорошо. Мне сложно кого-то назвать, кто бы выделялся индивидуально.

    – Тите задействовал абсолютно всех игроков заявки, даже третьего вратаря. Что думаешь о таком подходе тренера?

    – Я думаю, что Тите пытается таким образом сплотить команду и при этом старается держать всех игроков в тонусе.

    – Следующий матч Бразилии против Хорватии. Ты знаешь, что в их тренерский штаб входит твой бывший одноклубник по ЦСКА?

    Ивица Олич. Я его отлично помню. У нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА.

    – С каким счeтом закончится матч Бразилия – Хорватия?

    – Меня устроит любой, но лишь бы Бразилия вышла дальше.

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    Источник: Metaratings

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