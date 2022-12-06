Вагнер Лав высказался о матче Хорватия – Бразилия в 1/4 финала ЧМ-2022

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав поделился впечатлениями от победы Бразилии над Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022, а также ответил на вопросы о следующем матче против Хорватии.

Бразильцы разгромили Южную Корею – 4:1.

Четвертьфинал с хорватами состоится 9 декабря в 18:00 мск.

– Как тебе игра?

– Здорово, что мы решили все задачи уже в первом тайме.

– Кого бы выделил сегодня из сборной Бразилии?

– Вся наша команда играла хорошо. Мне сложно кого-то назвать, кто бы выделялся индивидуально.

– Тите задействовал абсолютно всех игроков заявки, даже третьего вратаря. Что думаешь о таком подходе тренера?

– Я думаю, что Тите пытается таким образом сплотить команду и при этом старается держать всех игроков в тонусе.

– Следующий матч Бразилии против Хорватии. Ты знаешь, что в их тренерский штаб входит твой бывший одноклубник по ЦСКА?

– Ивица Олич. Я его отлично помню. У нас с ним была сильная связка нападающих в ЦСКА.

– С каким счeтом закончится матч Бразилия – Хорватия?

– Меня устроит любой, но лишь бы Бразилия вышла дальше.

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