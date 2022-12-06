Кокорин: «В «Зените» ты либо играешь, либо жалуешься, что ты не на своей позиции»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о своей результативности.

– О чем говорят твои голы – о том, что ты вернулся, или, по-честноку, это всего лишь голы в чемпионате Кипра?

– А когда я не забивал, если я был на поле? Многие пишут: «у него была засуха». Какая засуха? Когда я не играл? Когда я на поле, у меня всегда были голы.

– Окей, в «Зените» при Луческу и Боаше. Да, ты играл в фланге, да, у тебя было достаточно голевых, да, у тебя был хороший «гол+пас». Но самих голов было немного.

– А я никогда не говорил, что приду и как Халк буду тянуть команду. Для меня важно играть и быть здоровым. Даже здесь на Кипре я не говорил: «смотрите, я пришел, и сейчас посыплются голы».

В «Зените» меня ставили на правый фланг, где мне было некомфортно играть. Но я понимал, что это была единственная позиция, где я мог выходить постоянно.

В «Зените» ты либо играешь, либо жалуешься, что ты не на своей позиции.

31-летний Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год.

В «Арисе» он играет на правах аренды из «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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