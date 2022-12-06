Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кокорин: «В «Зените» ты либо играешь, либо жалуешься, что ты не на своей позиции»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о своей результативности.

    – О чем говорят твои голы – о том, что ты вернулся, или, по-честноку, это всего лишь голы в чемпионате Кипра?

    – А когда я не забивал, если я был на поле? Многие пишут: «у него была засуха». Какая засуха? Когда я не играл? Когда я на поле, у меня всегда были голы.

    – Окей, в «Зените» при Луческу и Боаше. Да, ты играл в фланге, да, у тебя было достаточно голевых, да, у тебя был хороший «гол+пас». Но самих голов было немного.

    – А я никогда не говорил, что приду и как Халк буду тянуть команду. Для меня важно играть и быть здоровым. Даже здесь на Кипре я не говорил: «смотрите, я пришел, и сейчас посыплются голы».

    В «Зените» меня ставили на правый фланг, где мне было некомфортно играть. Но я понимал, что это была единственная позиция, где я мог выходить постоянно.

    В «Зените» ты либо играешь, либо жалуешься, что ты не на своей позиции.

    • 31-летний Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год.
    • В «Арисе» он играет на правах аренды из «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Кокорин: «Никогда не понимал словесные перепалки между футболистами. Бросаются друг на друга как петухи»
    Кокорин раскритиковал Канчельскиса: «Ты поднимаешь за меня бокалы, а потом выдаешь такое...»
    Зарема: «Газизов настаивал, что Кокорин – игрок «породистый». Обещал компенсировать из своих денег, если он не заиграет» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11