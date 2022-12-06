Кокорин назвал самую сексуальную женщину в мире

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, кого считает самой сексуальной женщиной в мире.

– Самая сексуальная женщина в мире?

– Для меня – мама моего ребенка (Дарья Валитова – прим. «Бомбардира»).

– А после нее?

– Мне всегда нравилась Ирина Шейк. Особенно, когда она с Криштиану была. Это наша модель, с характером, которую интересно послушать. И все вместе получается интересно. Может, еще Джей Ло лет 25 назад.

Фото: соцсети Дарьи Валитовой

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