Кокорин назвал самую сексуальную женщину в мире

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, кого считает самой сексуальной женщиной в мире.
– Самая сексуальная женщина в мире?
– Для меня – мама моего ребенка (Дарья Валитова – прим. «Бомбардира»).
– А после нее?
– Мне всегда нравилась Ирина Шейк. Особенно, когда она с Криштиану была. Это наша модель, с характером, которую интересно послушать. И все вместе получается интересно. Может, еще Джей Ло лет 25 назад.
Фото: соцсети Дарьи Валитовой
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Источник: Sport24