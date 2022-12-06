Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кокорин назвал самую сексуальную женщину в мире

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, кого считает самой сексуальной женщиной в мире.

    – Самая сексуальная женщина в мире?

    – Для меня – мама моего ребенка (Дарья Валитова – прим. «Бомбардира»).

    – А после нее?

    – Мне всегда нравилась Ирина Шейк. Особенно, когда она с Криштиану была. Это наша модель, с характером, которую интересно послушать. И все вместе получается интересно. Может, еще Джей Ло лет 25 назад.

    Фото: соцсети Дарьи Валитовой

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Кокорин раскритиковал Канчельскиса: «Ты поднимаешь за меня бокалы, а потом выдаешь такое...»
    Зарема: «Газизов настаивал, что Кокорин – игрок «породистый». Обещал компенсировать из своих денег, если он не заиграет» 2
    Кокорин: «Нужно удалить с телефона все приложения российских банков» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1095

      ARSteven89 31 минуту назад

      Кокорин близок к судьбе Глушаковой в недавнем посте )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11