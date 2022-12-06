Гаранин: «Был интерес от «Рубина», общался с Галицким. Но сейчас склоняюсь к другому варианту»

Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о своем будущем.

— В каком статусе сейчас пребываете?

— Обычно говорю: «Пока работаем». Сейчас: «Пока не работаем». В принципе, все нормально, идет общение, пусть и без особой конкретики. Интерес к нам есть, дальше видно будет.

— Интерес со стороны «Рубина»?

— Был такой диалог. «Рубин» это имя и традиции, несмотря на вылет в ФНЛ. Безусловно, для нас это очень интересный вариант. Но есть нюансы, о которых сейчас не хотел бы говорить. Пока они не позволяют принять решение ни клубу, ни нам.

— Еще вас связывали с «Краснодаром».

— Общался с Сергеем Николаевичем Галицким, но речь шла не о первой команде.

— О «Краснодаре‑2»?

— Не стану скрывать. Очень приятно, что такой человек сам позвонил, уделил время для разговора. Однако в данный момент склоняюсь к другому варианту.

Гаранин расторг контракт с «Сочи».

Вместо него команду возглавил Курбан Бердыев.

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