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    Гаранин: «Был интерес от «Рубина», общался с Галицким. Но сейчас склоняюсь к другому варианту»

    Бывший старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о своем будущем.

    — В каком статусе сейчас пребываете?

    — Обычно говорю: «Пока работаем». Сейчас: «Пока не работаем». В принципе, все нормально, идет общение, пусть и без особой конкретики. Интерес к нам есть, дальше видно будет.

    — Интерес со стороны «Рубина»?

    — Был такой диалог. «Рубин» это имя и традиции, несмотря на вылет в ФНЛ. Безусловно, для нас это очень интересный вариант. Но есть нюансы, о которых сейчас не хотел бы говорить. Пока они не позволяют принять решение ни клубу, ни нам.

    — Еще вас связывали с «Краснодаром».

    — Общался с Сергеем Николаевичем Галицким, но речь шла не о первой команде.

    — О «Краснодаре‑2»?

    — Не стану скрывать. Очень приятно, что такой человек сам позвонил, уделил время для разговора. Однако в данный момент склоняюсь к другому варианту.

    • Гаранин расторг контракт с «Сочи».
    • Вместо него команду возглавил Курбан Бердыев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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