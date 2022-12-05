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    Франция ни разу не проиграла на Евро/ЧМ, если Мбаппе в старте

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе 13 раз выходил в основе в матчах Евро/ЧМ. Во всех его команда не проиграла (десять побед, три ничьи).

    На ЧМ Мбаппе девять раз выходил в старте. Все матчи выиграла Франция.

    • В этих 13 матчах в старте на Евро/ЧМ Мбаппе поучаствовал в 12 голах (9 раз забил и 3 раза ассистировал).
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • В 1/4 финала ЧМ-2022 Франция сыграет с Англией.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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