ЦСКА назвал первого соперника по зимним сборам

Определился первый соперник ЦСКА по зимним сборам.
«На первом зимнем сборе, который пройдет в Абу-Даби, ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Оренбургом».
Игра запланирована на 19 января, начало — в 16:00 по московскому времени. Этой игрой завершится программа первого зимнего сбора. Соперники по остальным товарищеским матчам будут объявлены позднее», – сообщает пресс-служба клуба.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Отставание от топ-3 – 6 очков.
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Источник: сайт ЦСКА