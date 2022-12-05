ЦСКА назвал первого соперника по зимним сборам

Определился первый соперник ЦСКА по зимним сборам.

«На первом зимнем сборе, который пройдет в Абу-Даби, ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Оренбургом».

Игра запланирована на 19 января, начало — в 16:00 по московскому времени. Этой игрой завершится программа первого зимнего сбора. Соперники по остальным товарищеским матчам будут объявлены позднее», – сообщает пресс-служба клуба.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Отставание от топ-3 – 6 очков.

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