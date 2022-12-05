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    Месси оценил выступление сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о турнирном пути своей команды на чемпионате мира-2022.

    «Аргентина всегда входит в число лучших. Мы доказали, что являемся сильной футбольной страной.

    Перед началом турнира мы знали, что будем среди претендентов на победу. Но нужно было доказать это на поле.

    К счастью, мы продолжаем наш путь, делая небольшие шаги», – заявил Месси.

    • Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 встретится с Нидерландами.
    • Матч состоится в пятницу, 9 декабря, в 22:00 мск.

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    Источник: Ole

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