Месси оценил выступление сборной Аргентины на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о турнирном пути своей команды на чемпионате мира-2022.
«Аргентина всегда входит в число лучших. Мы доказали, что являемся сильной футбольной страной.
Перед началом турнира мы знали, что будем среди претендентов на победу. Но нужно было доказать это на поле.
К счастью, мы продолжаем наш путь, делая небольшие шаги», – заявил Месси.
- Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 встретится с Нидерландами.
- Матч состоится в пятницу, 9 декабря, в 22:00 мск.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Ole