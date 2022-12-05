Зарема назвала самый обидный несостоявшийся трансфер «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в московском клубе мог оказаться нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам – это Сергей Пиняев.

Он не перешел из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака».

У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента», – заявила Зарема.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира