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  • Зарема назвала самый обидный несостоявшийся трансфер «Спартака»

Зарема назвала самый обидный несостоявшийся трансфер «Спартака»

5 декабря 2022, 10:29
5

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в московском клубе мог оказаться нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам – это Сергей Пиняев.

Он не перешел из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака».

У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента», – заявила Зарема.

  • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
  • В ноябре он дебютировал за сборную России.
  • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Пиняев Сергей Салихова Зарема
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1670227656
Не думаю, что Спартак много потерял от этого.
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oyabun
1670233578
Может и хорошо что не перешел. Сейчас как Зиньковский выходил бы только изредка на замену.
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Иван Петров 1986
1670234552
Да нахрен он нужен. Он пока еще никто - а весной сдуется, как все наши восходящие звезды.
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Solist345345
1670238393
Спартак больше теряет от состоявшихся трансферов, чем от несостоявшихся. Это факт!
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zigbert
1670239742
Для Пиняева лучше сейчас остаться в Крылья Советов. Там у него будет больше практики да и свое развитие поднимет на новый уровень. Даже Крылышкам будет выгодней продать его дороже если Пиняев прибавит в мастерстве.
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