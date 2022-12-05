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    Зарема назвала самый обидный несостоявшийся трансфер «Спартака»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что в московском клубе мог оказаться нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

    «Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам – это Сергей Пиняев.

    Он не перешел из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака».

    У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента», – заявила Зарема.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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