Линекер отреагировал на выход Англии в четвертьфинал ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу над Сенегалом в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Вновь красивый футбол в исполнении Англии. Спасибо Саутгейту, его решения сыграли свою роль.

Кейн великолепен, Хендерсон изумителен. А как хорош Джуд Беллингем! Настоящий лидер этой команды. Его родители должны им гордиться», – написал Линекер.

Англия победила со счетом 3:0. Голы забили Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.

В четвертьфинале турнира англичане сыграют с Францией. Матч пройдет 10 декабря.

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