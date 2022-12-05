Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Линекер отреагировал на выход Англии в четвертьфинал ЧМ-2022

    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу над Сенегалом в матче 1/8 финала чемпионата мира.

    «Вновь красивый футбол в исполнении Англии. Спасибо Саутгейту, его решения сыграли свою роль.

    Кейн великолепен, Хендерсон изумителен. А как хорош Джуд Беллингем! Настоящий лидер этой команды. Его родители должны им гордиться», – написал Линекер.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Стала известна причина отсутствия Стерлинга в матче с Сенегалом
    Назван лучший игрок матча Англия – Сенегал
    Кейн установил уникальный рекорд чемпионата мира 1
    Источник: твиттер Гари Линекера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11