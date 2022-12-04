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ЧМ-2022. Англия разгромила Сенегал (3:0) и вышла в четвертьфинал

4 декабря 2022, 23:52
11

Сборная Англии крупно победила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Голы забили Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.

Команда Гарета Саутгейта вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Францией.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Англия – Сенегал – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хендерсон, 38; 2:0 – Кейн, 45+3; 3:0 – Сака, 57.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия Сенегал
Комментарии (11)
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JTherry
1670187400
очень убедительная победа Англии над Сенегалом, и классная пара в 1/4 финала - Франция-Англия, блестяще..!) сенегальцы порадовали поддержкой с трибун, били в барабаны и танцевали во всю африканскую мощь, но шаманы не помогли...
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mutabor0992
1670187412
Вот и накернили угольков!!!!Чудненько!
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Ill Ich
1670187714
Англичане победили, сыграв на контратаках. Впечатлило их мастерство в реализации моментов. Сенегальцы расстроились, сникли и утратили всякий интерес к игре, превратив остаток матча в пустую формальность. Зато следующий матч - с французами скучным будет вряд-ли.
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mutabor0992
1670187725
А ведь матчи 1/4 финала ООООЧЕНЬ интригующие намечаются!Нидерланды-Аргентина и Франция-Англия это что!!!Столетняя ***** на футбольном поле.Я уже не могу дождаться!АААААААААААААААААААААААА!!!!Англия порви петухов!!!!
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Красногорск_Фан
1670188686
Пока ни одного матча с интригующим сюжетом . в 1/8 фавориты рутинно дерут аутсайдеров . может следующие 2 дня подарят какую то сенсацию...
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zigbert
1670225522
Англичане начали матч осторожно да и игра была вначале равной. Гол Хендерсона вскрыл игру, сенегальцы полезли вперед и нарвались на контратаку. Дальше уже Англия имела преимущество где победителя угадать было не сложно. Чем то игра англичан напомнила матч Голландия-США. Разница в классе игроков все же была заметна.
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