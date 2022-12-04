Сборная Англии крупно победила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Голы забили Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.

Команда Гарета Саутгейта вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Францией.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Англия – Сенегал – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Хендерсон, 38; 2:0 – Кейн, 45+3; 3:0 – Сака, 57.

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