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    ЧМ-2022. Англия разгромила Сенегал (3:0) и вышла в четвертьфинал

    Сборная Англии крупно победила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

    Голы забили Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.

    Команда Гарета Саутгейта вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Францией.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Англия – Сенегал – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Хендерсон, 38; 2:0 – Кейн, 45+3; 3:0 – Сака, 57.

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    Новости сборной Англии по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Сенегала по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2022 23:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      skicabip 2 минуты назад

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      Рейтинг: +4139

      mutabor0992 13 минут назад

      А ведь матчи 1/4 финала ООООЧЕНЬ интригующие намечаются!Нидерланды-Аргентина и Франция-Англия это что!!!Столетняя ***** на футбольном поле.Я уже не могу дождаться!АААААААААААААААААААААААА!!!!Англия порви петухов!!!!

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      Рейтинг: +384

      Ill Ich 13 минут назад

      Англичане победили, сыграв на контратаках. Впечатлило их мастерство в реализации моментов. Сенегальцы расстроились, сникли и утратили всякий интерес к игре, превратив остаток матча в пустую формальность. Зато следующий матч - с французами скучным будет вряд-ли.

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      Рейтинг: +4139

      mutabor0992 18 минут назад

      Вот и накернили угольков!!!!Чудненько!

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      Рейтинг: +27493

      JTherry 18 минут назад

      очень убедительная победа Англии над Сенегалом, и классная пара в 1/4 финала - Франция-Англия, блестяще..!) сенегальцы порадовали поддержкой с трибун, били в барабаны и танцевали во всю африканскую мощь, но шаманы не помогли...

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