У Месси и Марадоны сейчас равенство по трем статистическим показателям

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси догнал экс-игрока команды Диего Марадону по нескольким статистическим показателям. У них равенство по следующим аспектам:
- созданные голевые моменты (67);
- созданные голевые моменты без учета стандартов (48);
- касания мяча в чужой штрафной (103).
Все указанные показатели касаются только выступления игроков на чемпионатах мира.
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Источник: твиттер OptaJoe