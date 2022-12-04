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    У Месси и Марадоны сейчас равенство по трем статистическим показателям

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси догнал экс-игрока команды Диего Марадону по нескольким статистическим показателям. У них равенство по следующим аспектам:

    • созданные голевые моменты (67);
    • созданные голевые моменты без учета стандартов (48);
    • касания мяча в чужой штрафной (103).

    Все указанные показатели касаются только выступления игроков на чемпионатах мира.

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    Источник: твиттер OptaJoe

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