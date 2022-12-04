У Месси и Марадоны сейчас равенство по трем статистическим показателям

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси догнал экс-игрока команды Диего Марадону по нескольким статистическим показателям. У них равенство по следующим аспектам:

созданные голевые моменты (67);

созданные голевые моменты без учета стандартов (48);

касания мяча в чужой штрафной (103).

Все указанные показатели касаются только выступления игроков на чемпионатах мира.

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