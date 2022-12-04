Сутормин оценил новый формат Кубка России

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин высказался о новом формате Кубка России.

«В целом мне нравится новый формат турнира. Больше интересных матчей, хороших и эмоциональных. Понятно, что для команд первой и второй лиги путь к финалу сделался сложнее, так как меньше стал элемент случайности.

Зато в решающем матче встретятся по-настоящему сильнейшие команды. В любом случае, такой регламент первый год, посмотрим, как оно будет выглядеть в дальнейшем. Главное, чтобы болельщикам нравилось», – сказал Сутормин.

В 1-м раунде плей-офф «Зенит» сыграет с «Волгой».

Матч состоится в Ульяновске в конце января.

Финал Кубка России состоится в «Лужниках».

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