Зарема: «Мы с Федуном вряд ли бы ушли из «Спартака», если бы была надежда на возвращение в еврокубки»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила решение передать московский клуб под контроль «Лукойла».

«Если бы у меня была надежда, что российские клубы вернут в еврокубки в недалеком будущем, то мы вряд ли бы ушли из «Спартака».

Еврокубки – единственный существенный доход для клубов, особенно после введения Fan ID», – сказала Зарема.

Клубы РПЛ отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23.

УЕФА может в следующем году продлить дисквалификацию.

Федун владел «Спартаком» 18 лет. При нем команда выиграла 3 трофея.

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