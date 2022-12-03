Зарема: «Мы с Федуном вряд ли бы ушли из «Спартака», если бы была надежда на возвращение в еврокубки»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила решение передать московский клуб под контроль «Лукойла».
«Если бы у меня была надежда, что российские клубы вернут в еврокубки в недалеком будущем, то мы вряд ли бы ушли из «Спартака».
Еврокубки – единственный существенный доход для клубов, особенно после введения Fan ID», – сказала Зарема.
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23.
- УЕФА может в следующем году продлить дисквалификацию.
- Федун владел «Спартаком» 18 лет. При нем команда выиграла 3 трофея.
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Источник: «РБ Спорт»