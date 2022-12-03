Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зарема: «Мы с Федуном вряд ли бы ушли из «Спартака», если бы была надежда на возвращение в еврокубки»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила решение передать московский клуб под контроль «Лукойла».

    «Если бы у меня была надежда, что российские клубы вернут в еврокубки в недалеком будущем, то мы вряд ли бы ушли из «Спартака».

    Еврокубки – единственный существенный доход для клубов, особенно после введения Fan ID», – сказала Зарема.

    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23.
    • УЕФА может в следующем году продлить дисквалификацию.
    • Федун владел «Спартаком» 18 лет. При нем команда выиграла 3 трофея.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Зарема: «В России не умеют делать шоу без участия «Спартака». Кубок без Промеса никому не нужен» 13
    Смородская: «Комментировать слова Заремы – ниже моего достоинства. Она никто в футболе!» 4
    Губерниев: «У Заремы и Федуна был шанс прервать гегемонию «Зенита». Проигравшие плачут» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1507

      Artemka444 41 минуту назад

      очередное бла бла бла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26636

      slavutiq70 1 час назад

      Как говорится побежали в сложные времена ...и ну бог с вами не скучаем ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7602

      BarStep 1 час назад

      Есть несущественный нюанс..

      Вы не ушли
      Вас ушли

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11