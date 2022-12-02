Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Португалия впервые в истории проиграла матч ЧМ, в котором вела в счете

    Португалия в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 проиграла Южной Корее (1:2). Португальцы вели в счете.

    Впервые в истории чемпионатов мира Португалия проиграла матч, в котором вела (всего таких встреч 19).

    • Южная Корея вышла в плей-офф.
    • Португалия досрочно вышла в 1/8 финала.
    • Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра, 3 декабря.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    37-летний Роналду не провел в группе ЧМ-2022 ни одного полного матча
    Кто уже вышел в плей-офф ЧМ-2022 2
    ЧМ-2022. Южная Корея вырвала победу над Португалией (2:1) 17
    Источник: телеграм-канал Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:13
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +531

      RyslanZ 21 минуту назад

      Португалия сделала неожиданный подарок всей стране-Южная Корея ...а в Уругвае ,наверно, поминают недобрыми словами Роналду и его пятую точку...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11