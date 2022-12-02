Португалия впервые в истории проиграла матч ЧМ, в котором вела в счете

Португалия в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 проиграла Южной Корее (1:2). Португальцы вели в счете.

Впервые в истории чемпионатов мира Португалия проиграла матч, в котором вела (всего таких встреч 19).

Южная Корея вышла в плей-офф.

Португалия досрочно вышла в 1/8 финала.

Плей-офф ЧМ-2022 стартует завтра, 3 декабря.

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Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

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