Неймар вряд ли сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.
Его участие в матче 1/8 финала ЧМ-2022 маловероятно.
Скорее всего, футболист «ПСЖ» сможет сыграть в четвертьфинале, если бразильцы туда попадут.
- У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.
- Бразилия досрочно вышла в плей-офф ЧМ, но пока не знает своего соперника по 1/8 финала.
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Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022
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Источник: UOL Esporte