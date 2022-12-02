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    Неймар вряд ли сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022

    Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.

    Его участие в матче 1/8 финала ЧМ-2022 маловероятно.

    Скорее всего, футболист «ПСЖ» сможет сыграть в четвертьфинале, если бразильцы туда попадут.

    • У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.
    • Бразилия досрочно вышла в плей-офф ЧМ, но пока не знает своего соперника по 1/8 финала.

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    Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: UOL Esporte

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1639

      jek718875 16 минут назад

      Бразилия в 1/4 попадёт только вперёд ногами

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      Рейтинг: +1044

      ARSteven89 52 минуты назад

      Я таких травм как у него на любительском уровне наполучал знатно - это микротрещина лодыжки. С нашей обыкновенной медициной я восстанавливался за месяц, а со спортмедициной он отойдёт за 2 недели, вот и считайте, когда он может вернуться на поле, НО, вернувшись, он с лёгкостью может её усугубить и всё, гоу ту зэ бэнч!

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      Рейтинг: +321

      Болотоход 1 час назад

      Ни потеря!!! Без питушка еще лучше будет бразилии

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