Неймар вряд ли сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстанавливаться после травмы.

Его участие в матче 1/8 финала ЧМ-2022 маловероятно.

Скорее всего, футболист «ПСЖ» сможет сыграть в четвертьфинале, если бразильцы туда попадут.

У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.

Бразилия досрочно вышла в плей-офф ЧМ, но пока не знает своего соперника по 1/8 финала.

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Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022

Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

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