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  • Пиняев: «Скаут «МЮ» написал мне, когда я восстанавливался после травмы»

Пиняев: «Скаут «МЮ» написал мне, когда я восстанавливался после травмы»

2 декабря 2022, 10:59
1

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что получил сообщение от скаута «Манчестер Юнайтед» во время восстановления от травмы.

– Самое неожиданное сообщение, которое ты получил после травмы?

– И сообщений, и звонков было очень много: от друзей, родителей, футболистов, тренеров. Леонид Слуцкий звонил! Многое сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – обеспечил мне лучший уход и лечение, которое только могло быть.

– В «Манчестере» были в курсе твоего состояния?

– Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда – он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья.

– Вы с ним на связи?

– Пишем друг другу по праздникам, поздравляем.

  • Пиняев победил в премии «Первая пятeрка».
  • В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
  • Пиняев стажировался в «МЮ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Крылья Советов Пиняев Сергей
Комментарии (1)
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111ax
1669975283
опять началась очередная история когда поцык еще ничего не добился, а уже его вовсю обсасываются. В 99% случаев потом про них просто забывают. И вот как раз такое внимание может быть виновником, расхолаживает, вызывает новые интересы. Потом бухло, телки, наркота, ожирение, отупление. Не соответствует степень внимания заслугам. Конечно, парню удачи, но лучше на все это не отвлекаться и на журнашлюх тоже
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