Пиняев: «Скаут «МЮ» написал мне, когда я восстанавливался после травмы»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, что получил сообщение от скаута «Манчестер Юнайтед» во время восстановления от травмы.

– Самое неожиданное сообщение, которое ты получил после травмы?

– И сообщений, и звонков было очень много: от друзей, родителей, футболистов, тренеров. Леонид Слуцкий звонил! Многое сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – обеспечил мне лучший уход и лечение, которое только могло быть.

– В «Манчестере» были в курсе твоего состояния?

– Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда – он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья.

– Вы с ним на связи?

– Пишем друг другу по праздникам, поздравляем.

Пиняев победил в премии «Первая пятeрка».

В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Пиняев стажировался в «МЮ».

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