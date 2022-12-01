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  • Соболев убежал от журналистов в машину после заседания КДК РФС

Соболев убежал от журналистов в машину после заседания КДК РФС

1 декабря 2022, 16:03
22

Завершилось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

  • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Вызванный на заседание форвард «Спартака» Александр Соболев после окончания мероприятия убежал от журналистов в машину, отказавшись от комментариев.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Кубок Спартак Соболев Александр
Комментарии (22)
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biber.ru
1669902153
Драчун ещё и трус!...
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Fialet
1669902666
В штрафной ныряет, со спины нападает, от вопросов убегает. Дерьмо а не человек.
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Беспонтий
1669902893
ща патетично и пафосно будет..) красная машина белое хлебало вот бы плюнуть в спину но пожалуй мало --------- эу мстители жду)
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шахта Заполярная
1669903663
Правильно и сделал, что ушел. Если бы были журналисты, можно было бы и ответить на вопросы, а нынешние писаки такие "грамотные", что скажешь "А", а тебе потом весь алфавит припишут. Уровень этих " журналистов" не чем не отличается от уровня писак на Бомбардире типа бармалейка, питерский князь, клинер, фиалет и им подобных.
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Romeo 123
1669903975
Ну правильно журналистов много а дельфин один ,он умеет только в крысу бить
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lordmrv
1669904934
Где на видео журналисты? Или теперь все, кто снимают на телефон и задают глупые вопросы называются журналистами? На видео только журнашлюшки.
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Plyash
1669906401
Где вы видели здесь Соболева? Ну,покажите мне его,ткните пальцем,журналюги-прохиндеи.
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zigbert
1669918526
За себя он ответил на КДК, какие могут быть еще вопросы.
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вальтер79
1669998326
е....ть он талантливый ныряет профессионально бегает быстро))))
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