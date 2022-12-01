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    Соболев убежал от журналистов в машину после заседания КДК РФС

    Завершилось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    Вызванный на заседание форвард «Спартака» Александр Соболев после окончания мероприятия убежал от журналистов в машину, отказавшись от комментариев.

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    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +14070

      playsh 21 минуту назад

      Где вы видели здесь Соболева? Ну,покажите мне его,ткните пальцем,журналюги-прохиндеи.

      0
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      Рейтинг: +3563

      lordmrv 45 минут назад

      Где на видео журналисты? Или теперь все, кто снимают на телефон и задают глупые вопросы называются журналистами? На видео только журнашлюшки.

      1
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      Рейтинг: +257

      Romeo 123 1 час назад

      Ну правильно журналистов много а дельфин один ,он умеет только в крысу бить

      0
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      Рейтинг: +1492

      шахта Заполярная 1 час назад

      Правильно и сделал, что ушел. Если бы были журналисты, можно было бы и ответить на вопросы, а нынешние писаки такие "грамотные", что скажешь "А", а тебе потом весь алфавит припишут. Уровень этих " журналистов" не чем не отличается от уровня писак на Бомбардире типа бармалейка, питерский князь, клинер, фиалет и им подобных.

      1
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      Рейтинг: +7457

      Беспонтий 1 час назад

      ща патетично и пафосно будет..)

      красная машина
      белое хлебало
      вот бы плюнуть в спину
      но пожалуй мало
      ---------
      эу
      мстители
      жду)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3563

      lordmrv > Беспонтий 48 минут назад

      Ну лови:
      В мечтах конечно плюнуть можешь
      Но вот при встрече ты зассышь
      Поэтому не кажешь свою рожу
      А тихо дома так сидишь

      2
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      Рейтинг: +7457

      Беспонтий > lordmrv 20 минут назад

      не так я представлял лордов))
      зассыш это как макинтош только по тарасоффскому сленгу видимо..
      ну что..
      рифмы чисто акустические
      размер стиха не тянет даже на элементарный хорей
      в целом-небезнадёжно но инвективные включения рекомендую пореже использовать
      небезопасно знаете ли
      а так дерьмо дерьмом (я про произведение))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +716

      Fialet 1 час назад

      В штрафной ныряет, со спины нападает, от вопросов убегает. Дерьмо а не человек.

      3
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      Рейтинг: +257

      Romeo 123 > Fialet 1 час назад

      Браво

      0
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      Рейтинг: +106

      biber ru 1 час назад

      Драчун ещё и трус!...

      3
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      Рейтинг: +5909

      rash1959 > biber ru 1 час назад

      газовые " смельчаки" и вовсе не явились - херои!

      3
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      Рейтинг: +1492

      шахта Заполярная > biber ru 1 час назад

      малком он такой, но я бы тебя поправил - крыса и трус.

      2
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      Рейтинг: +4044

      Питерский князь 2 часа назад

      Вот это позорище.
      :)))
      Обделался на заседании и убежал, чтобы не дышать.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +18314

      Cleaner 2 часа назад

      С журналистами общаться это не на игроков со спины нападать. Струсил и сбежал...(

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4044

      Питерский князь > Cleaner 2 часа назад

      Крысы бегут первыми.
      :)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10971

      R_a_i_n > Питерский князь 1 час назад

      Ваши крысы первыми и сбежали. Соболев единственный кто приехал.

      4
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      Рейтинг: +716

      Fialet > R_a_i_n 1 час назад

      Кого вызвали, тот и приехал.

      2
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      Рейтинг: +4044

      Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

      Да что там, крыса первым в раздевалку убежал.
      В штаны наложил.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +1492

      шахта Заполярная > Fialet 1 час назад

      Кого вызвали. Так ваши латиносы уже домой дернули сразу, чтобы еще по соплям не получить. Крысы и трусы.

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      Рейтинг: +10971

      R_a_i_n > Fialet 59 минут назад

      Всех вызвали. Соболев приехал а эти видеоролики с извинениями прислали.

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      Рейтинг: +3563

      lordmrv > R_a_i_n 42 минуты назад

      Дружище, все правильно он не побоялся лично присутствовать, а эти monkey heroes, обос...лись.

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