Соболев убежал от журналистов в машину после заседания КДК РФС

Завершилось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Вызванный на заседание форвард «Спартака» Александр Соболев после окончания мероприятия убежал от журналистов в машину, отказавшись от комментариев.

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