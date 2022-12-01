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  • «Реал» хочет подписать Фернандеша. Бруну готов покинуть «МЮ» (Record)

«Реал» хочет подписать Фернандеша. Бруну готов покинуть «МЮ» (Record)

1 декабря 2022, 14:12
4

«Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

По информации Record, мадридцы возобновили интерес к 28-летнему игроку. Фернандеш счастлив в «МЮ», но готов покинуть клуб ради перехода на новый уровень.

  • Фернандеш забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 2 матчах ЧМ-2022.
  • В 13 матчах сезона АПЛ он отличился 2 раза и сделал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

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Источник: Metro
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
Комментарии (4)
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jek718875
1669899944
Хороший игрок,с Реалом возьмёт множество трофеев, перед уходом на пенсию
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111ax
1669906066
ну да, в его возрасте уже надо бы из бесперспективняка этого валить
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OBOLEV
1669982372
У него контракт до 26 года ) Так что это все утиные истории
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