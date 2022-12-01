«Реал» хочет подписать Фернандеша. Бруну готов покинуть «МЮ» (Record)

«Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

По информации Record, мадридцы возобновили интерес к 28-летнему игроку. Фернандеш счастлив в «МЮ», но готов покинуть клуб ради перехода на новый уровень.

Фернандеш забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 2 матчах ЧМ-2022.

В 13 матчах сезона АПЛ он отличился 2 раза и сделал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.

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