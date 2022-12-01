«Чтобы не бить людей со спины, мне хватит». Кокорин – Соболеву о неидеальном прессе

Нападающие «Спартака» Александр Соболев и форвард «Ариса» Александр Кокорин обменялись шутками в соцсети.
31-летний нападающий опубликовал фото своего пресса с подписью «На утро были блины, а не кофе». Соболев пришел в комментарии.
Соболев: «Над нижним надо поработать»
Кокорин: «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит»
Соболев: «Я ведь не стулом»
Кокорин: «Мой брат тоже был не со стулом. Жду меру пресечения»
- Соболев получил красную карточку за участие в массовой драке в матче «Зенит» – «Спартак».
- Болельщики обвинили его в соцсетях в том, что он нападал на игроков «Зенита» со спины.
Фото: соцсети Кокорина
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Источник: Бомбардир.ру