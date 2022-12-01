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    «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит». Кокорин – Соболеву о неидеальном прессе

    Нападающие «Спартака» Александр Соболев и форвард «Ариса» Александр Кокорин обменялись шутками в соцсети.

    31-летний нападающий опубликовал фото своего пресса с подписью «На утро были блины, а не кофе». Соболев пришел в комментарии.

    Соболев: «Над нижним надо поработать»

    Кокорин: «Чтобы не бить людей со спины, мне хватит»

    Соболев: «Я ведь не стулом»

    Кокорин: «Мой брат тоже был не со стулом. Жду меру пресечения»

    • Соболев получил красную карточку за участие в массовой драке в матче «Зенит»«Спартак».
    • Болельщики обвинили его в соцсетях в том, что он нападал на игроков «Зенита» со спины.

    Фото: соцсети Кокорина

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7424

      Беспонтий 1 час назад

      пассив грозит активу
      категорическим императивом

      2
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      Рейтинг: +18298

      Cleaner 1 час назад

      Два ......(спартаковца) - это сила! Один другого стоит! Федун грамотно состав Спартака комплектовал!..(((

      0
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      Рейтинг: +24828

      bset 2 часа назад

      Кокорин, ты что там офигел? Я думал, ты давно жиром заплыл.

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      Рейтинг: +18298

      Cleaner > bset 1 час назад

      Не, он в зеркало на себя, красавца, любуется!...)))

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      Рейтинг: +24828

      bset > Cleaner 1 час назад

      Так это нормально. Говорю как человек, посещающий зал и представляющий, сколько сил и денег надо вложить как в зале, так и за его пределами. Это огромная работа и хочется наслаждаться ее результатами.

      1
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      Рейтинг: +18298

      Cleaner > bset 1 час назад

      Работой это назвать не могу, а сил, действительно, вкладывается немало. Стоит ли оно того, я сейчас не уверен.

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      Рейтинг: +3405

      serhio80 > Cleaner 1 час назад

      А ты куда силы вкладываешь? В пердёж в диван?)

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      Рейтинг: +24828

      bset > Cleaner 18 минут назад

      Конечно, стоит. Сначала в себя вкладываешь силы, потом в семью, а только потом на работу и все остальное. Приоритет у каждого свои, конечно, но 21 век на дворе.

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      Рейтинг: +8400

      vladik12 2 часа назад

      Ну да. Уийевать стулом - это другое.

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      Рейтинг: +11998

      Вомбат > vladik12 1 час назад

      Безусловно другое, это из разряда неадекватности. А нападение исподтишка из разряда подлости. Жаль, что многие россияне за последние десятилетия утратили нравственное чувство, и не способны отличить одно от другого.

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