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  • «Мы не в средней школе». Медведев отказался ставить оценку «Зениту» за первую часть сезона

«Мы не в средней школе». Медведев отказался ставить оценку «Зениту» за первую часть сезона

1 декабря 2022, 08:08
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги летне-осенней части сезона-2022/23.

«Зенит» завершил первую часть сезона в чемпионате России. Как в целом можете оценить первую часть сезона в РПЛ?

– В целом положительно, потому что после 17 матчей у нас отрыв от второго места – 6 очков. Он мог быть и больше, если бы не потеряли очки в ряде встреч и не проиграли «Ахмату».

Успокаиваться, естественно, рано. Команда после отдыха будет серьезно готовиться к продолжению чемпионата с первой до последней встречи.

Что касается Кубка России, мы идем по «Пути регионов». Победа в матче со «Спартаком», хоть и по пенальти, все равно дает положительные эмоции – соперник побежден.

Поэтому по итогам первой части чемпионата оценка в целом положительная.

– Четыре с плюсом или пять с минусом?

– Мы не в средней школе. Главное – получить диплом с отличием.

– Поражение от «Ахмата» – главная ложка дегтя в выступлении «Зенита» в этом розыгрыше чемпионата России?

– Всегда неприятно проигрывать. Особенно дома, особенно в первый раз в чемпионате. Но из этого поражения сделаны выводы. Это поможет команде двигаться вперед.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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