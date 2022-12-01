«Мы не в средней школе». Медведев отказался ставить оценку «Зениту» за первую часть сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги летне-осенней части сезона-2022/23.
– «Зенит» завершил первую часть сезона в чемпионате России. Как в целом можете оценить первую часть сезона в РПЛ?
– В целом положительно, потому что после 17 матчей у нас отрыв от второго места – 6 очков. Он мог быть и больше, если бы не потеряли очки в ряде встреч и не проиграли «Ахмату».
Успокаиваться, естественно, рано. Команда после отдыха будет серьезно готовиться к продолжению чемпионата с первой до последней встречи.
Что касается Кубка России, мы идем по «Пути регионов». Победа в матче со «Спартаком», хоть и по пенальти, все равно дает положительные эмоции – соперник побежден.
Поэтому по итогам первой части чемпионата оценка в целом положительная.
– Четыре с плюсом или пять с минусом?
– Мы не в средней школе. Главное – получить диплом с отличием.
– Поражение от «Ахмата» – главная ложка дегтя в выступлении «Зенита» в этом розыгрыше чемпионата России?
– Всегда неприятно проигрывать. Особенно дома, особенно в первый раз в чемпионате. Но из этого поражения сделаны выводы. Это поможет команде двигаться вперед.
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