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    «Мы не в средней школе». Медведев отказался ставить оценку «Зениту» за первую часть сезона

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итоги летне-осенней части сезона-2022/23.

    «Зенит» завершил первую часть сезона в чемпионате России. Как в целом можете оценить первую часть сезона в РПЛ?

    – В целом положительно, потому что после 17 матчей у нас отрыв от второго места – 6 очков. Он мог быть и больше, если бы не потеряли очки в ряде встреч и не проиграли «Ахмату».

    Успокаиваться, естественно, рано. Команда после отдыха будет серьезно готовиться к продолжению чемпионата с первой до последней встречи.

    Что касается Кубка России, мы идем по «Пути регионов». Победа в матче со «Спартаком», хоть и по пенальти, все равно дает положительные эмоции – соперник побежден.

    Поэтому по итогам первой части чемпионата оценка в целом положительная.

    – Четыре с плюсом или пять с минусом?

    – Мы не в средней школе. Главное – получить диплом с отличием.

    – Поражение от «Ахмата» – главная ложка дегтя в выступлении «Зенита» в этом розыгрыше чемпионата России?

    – Всегда неприятно проигрывать. Особенно дома, особенно в первый раз в чемпионате. Но из этого поражения сделаны выводы. Это поможет команде двигаться вперед.

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    Источник: ТАСС

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