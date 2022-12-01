«Я зол, что не забил пенальти»: Месси прокомментировал выход Аргентины в плей-офф ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы над Польшей (2:0) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Месси не забил пенальти в этой встрече.

Аргентинцы вышли в плей-офф с первого места группы.

В 1/8 финала сборная сыграет с Австралией.

«Я зол, что не забил пенальти. Хорошо, что команда после моей ошибки заиграла только сильнее.

Игра с Австралией будет тяжелой. Нам нужно хорошо подготовиться и играть так же, как мы играли сегодня», – сказал Месси.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

Новости сборной Аргентины на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира