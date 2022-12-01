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    «Я зол, что не забил пенальти»: Месси прокомментировал выход Аргентины в плей-офф ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы над Польшей (2:0) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    • Месси не забил пенальти в этой встрече.
    • Аргентинцы вышли в плей-офф с первого места группы.
    • В 1/8 финала сборная сыграет с Австралией.

    «Я зол, что не забил пенальти. Хорошо, что команда после моей ошибки заиграла только сильнее.

    Игра с Австралией будет тяжелой. Нам нужно хорошо подготовиться и играть так же, как мы играли сегодня», – сказал Месси.

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    Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Аргентины на ЧМ-2022

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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