«Я зол, что не забил пенальти»: Месси прокомментировал выход Аргентины в плей-офф ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы над Польшей (2:0) в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.
- Месси не забил пенальти в этой встрече.
- Аргентинцы вышли в плей-офф с первого места группы.
- В 1/8 финала сборная сыграет с Австралией.
«Я зол, что не забил пенальти. Хорошо, что команда после моей ошибки заиграла только сильнее.
Игра с Австралией будет тяжелой. Нам нужно хорошо подготовиться и играть так же, как мы играли сегодня», – сказал Месси.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Аргентины на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: твиттер сборной Аргентины