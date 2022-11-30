Турнир в ОАЭ с участием «Спартака», «Краснодара», «Ростова» пройдет по правилам Медиалиги

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига представит свою команду на зимнем турнире клубов РПЛ в ОАЭ.

«Зимой ожидается турнир с участием «Спартака», «Краснодара» и приглашением команд Медиалиги. Будет сборная МФЛ или чемпион.

Турнир будет по тем правилам, которые мы привыкли наблюдать во втором сезоне. Место проведения – ОАЭ», – сказал Осипов.

РПЛ ушла на паузу до марта.

В турнире с 6-очковым отрывом лидирует «Зенит».

«Спартак» занимает 2-е место. «Ростов» – 3-е.

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