Петржела: «Все уже забыли, что такое «Зенит». Он никого не интересует»

Экс-тренер Властимил Петржела высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

– Никакие товарищеские матчи не помогут российским сборной и клубам поддерживать высокий уровень?

– Нет, конечно. Если не можешь играть в кубковых играх, то какой прогресс? Все уже забыли, что такое «Зенит», что есть такой клуб. Потому что его нет на международной арене, его не видят. Все просто забудут, что есть такой клуб, если дальше все затянется.

– Уже и так затянулось.

– Знаете, когда я вернулся много лет назад из России в Чехию, меня все время спрашивали: что это за «Зенит», что за команда? Расскажи! Сейчас у нас никто не говорит о «Зените», он никого не интересует.

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