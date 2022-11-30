Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Смородская: «Комментировать слова Заремы – ниже моего достоинства. Она никто в футболе!»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Заремы Салиховой о том, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды».

    «Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!

    Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом? Я так не думаю. «Зенит» играет в хороший и современный футбол, который содержит в себе интеллект и скорость. Это замечательно! Желаю этой команде только успехов», — сказала Смородская.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Спартак» идет 2-м.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Губерниев: «У Заремы и Федуна был шанс прервать гегемонию «Зенита». Проигравшие плачут» 3
    Агент Лунева: «Зарема права, что для побед «Зенита» будут делать все возможное» 9
    Зарема: «В ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды» 29
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11