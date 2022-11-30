Смородская: «Комментировать слова Заремы – ниже моего достоинства. Она никто в футболе!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Заремы Салиховой о том, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды».
«Комментировать слова Заремы Салиховой — это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!
Разве все помогают «Зениту» стать чемпионом? Я так не думаю. «Зенит» играет в хороший и современный футбол, который содержит в себе интеллект и скорость. Это замечательно! Желаю этой команде только успехов», — сказала Смородская.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
- «Спартак» идет 2-м.
- «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
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Источник: Sport24