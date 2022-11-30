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    «На фигурном катании ты соберeшь столько зрителей?». Гаджиев жестко ответил Родниной

    Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев ответил депутату Госдумы и бывшей фигуристке Ирине Родниной, которая призвала закрыть футбольные клубы в России.

    «Она просто не в курсе, что у нас на последней игре «Зенита» побывало 50 тысяч зрителей. На фигурном катании ты соберeшь такое количество зрителей?

    Она, наверное, не знает, что в блокадном Ленинграде играли в футбол, в Киеве тоже, когда город был оккупирован», – сказал Гаджиев.

    • Российские клубы отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Vprognoze

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    Сегодня, 15:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +116

      Александр.Т. 7 минут назад

      Ну хз хз, если был бы ледовый дворец как стадион Зенит-арена, и там прошелбы этап России по фигурному катанию то тогда можно было бы сравнивать.

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