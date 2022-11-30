«Он дешевый, давайте попробуем авантюру». В Италии объяснили, как случился трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Итальянский инсайдер Танкреди Палмери рассказал, почему в январе 2021 года «Фиорентина» купила у «Спартака» форварда Александра Кокорина.

«Кокорин покинул «Фиорентину», да. Никто не знал, но он играл за них, ха-ха.

Как его трансфер в Италию стал возможен? Тогда клуб продал Кьезу, Бернардески. Им нужно было приобрести игрока в атаку и в «Фиорентине» сказали: «Окей, он дешeвый, давайте попробуем сыграть в авантюру». Но могу сказать однозначно – Кокорин один из худших трансферов в истории Серии А последних лет. Мне даже нечего сказать о нeм и его игре, его никто не видел!» – сказал Палмери.

Сейчас Кокорин в аренде в кипрском «Арисе».

Игрок должен вернуться во Флоренцию летом.

В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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