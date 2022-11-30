«Ахмат» сообщил, где проведет зимние сборы

«Ахмат» определился с местом зимних сборов. Команда будет работать в Турции.
«Зимние подготовительные сборы «Ахмат» проведeт в турецком Белеке.
Первый учебно-тренировочный этап начнeтся с 10 января. Команда проведeт всего три сбора с тремя выходными между ними. Вернeтся коллектив с зимней подготовки накануне кубкового матча в конце февраля», – написали грозненцы.
- «Ахмат» идет в РПЛ 6-м.
- Это будут 1-е сборы «Ахмата» под руководством Сергея Ташуева.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал «Ахмата»