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    «Ахмат» сообщил, где проведет зимние сборы

    «Ахмат» определился с местом зимних сборов. Команда будет работать в Турции.

    «Зимние подготовительные сборы «Ахмат» проведeт в турецком Белеке.

    Первый учебно-тренировочный этап начнeтся с 10 января. Команда проведeт всего три сбора с тремя выходными между ними. Вернeтся коллектив с зимней подготовки накануне кубкового матча в конце февраля», – написали грозненцы.

    • «Ахмат» идет в РПЛ 6-м.
    • Это будут 1-е сборы «Ахмата» под руководством Сергея Ташуева.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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